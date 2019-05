Vincent Engel, écrivain et co-lanceur d’une pétition dont les signataires lancent un appel à tous les partis politiques belges : rompre avec le discours convenu et rédiger une histoire, pourquoi pas une utopie, à travers laquelle ils raconteront à leurs électeurs et électrices potentiel.le.s le monde qu’ils imaginent. Car il est temps, selon eux, de renouer avec l’imagination et la narration pour revivifier la politique et la « chose publique ».