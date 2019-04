L'actu du jour - AMO, jeunes et familles, situation catastrophique - 26/04/2019

Pendant deux mois, le collectif des AMO bruxelloises, (Aide aux Jeunes en milieu ouvert) en partenariat avec le CÉRISÈS (centre d'étude et de recherches sur les interventions socio-éducatives) de la Haute École Bruxelles Brabant (HE2B), ont récolté et analysé la parole d'intervenants sociaux en Wallonie et à Bruxelles. L'objectif principal de cette récolte de données est à la fois de savoir quelle est la place de la prévention dans le travail actuellement réalisé et de disposer d'un état des lieux intersectoriel de l'évolution de la situation des jeunes, de leur famille et de leurs proches.