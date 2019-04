L'actu du jour - Effondrement du Rana Plaza et droits humains - 24/04/2019

Ce mercredi 24 avril, à l’occasion de l’anniversaire de l’effondrement du Rana Plaza, la plateforme AchACT, qui regroupe 25 organisations (ONG, syndicats, organisations de consommateurs,…), a décidé de mener une action sur la place de la Monnaie à Bruxelles. Une action symbolique et théâtrale pour dire stop aux profits générés sur le dos des droits humains. Les organisations exigent que l’Etat belge légifère et contraigne les marques et enseignes d’habillement à respecter les droits fondamentaux dans leurs filières d’approvisionnement internationales. On en parle avec JESSICA BLOMMAERT, cha