L'actu du jour - Belgica121 : étude en Antarctique - 16/04/2019

Une équipe de chercheurs, belges et français, emmenés par le professeur BRUNO DANIS (Laboratoire de Biologie marine, Faculté des Sciences, ULB) revient d’une mission d’étude de six semaines en Antarctique. La mission « Belgica121 » a réalisé tout le périple en voilier, une première pour ce type de mission scientifique. Parmi les premières constatations : un voilier bien pratique, une biodiversité plus abondante et une activité touristique qui interpelle... Si beaucoup des résultats sont encore en cours d’analyse, on dresse un premier bilan de la mission « Belgica121 » avec Bruno Danis.