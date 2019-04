L'actu du jour - Parlons Jeunes!, un projet d’éducation aux médias et à la citoyenneté -...

Le projet d’éducation aux médias et à la citoyenneté « Parlons Jeunes ! » se déroule toute cette semaine à Molenbeek. Il s’agit d’ateliers multimédias, encadrés par des professionnels, visant à permettre aux jeunes de s’exprimer sur des questions de société. Cette 11ème édition sera consacrée notamment aux droits des jeunes et des enfants dans l’environnement numérique. Ces ateliers sont coorganisés par l’asbl Comme Un Lundi et les services du délégué général aux Droits de l’Enfant. On en parle avec David LALLEMAND, chargé de projet auprès du délégué, et Marie DEVREESE, qui a participé à plu