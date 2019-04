L'actu du jour - orum annuel pour le Futur de l’Agriculture - 09/04/2019

Ce mardi, Bruxelles accueille le Forum annuel pour le Futur de l’Agriculture. Pour cette douzième édition, l’accent sera mis sur les changements climatiques, le financement durable, la gestion des déchets et la réforme de la PAC (politique agricole commune). De nombreux interlocuteurs y sont attendus, notamment plusieurs commissaires européens mais aussi des scientifiques et des acteurs des secteurs agricole et environnemental. FAUSTINE BAS-DEFOSSEZ, chef de service de l'analyse des programmes agricoles à l'institut pour la politique environnementale européenne, participe également à ce foru