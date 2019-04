L'actu du jour - ClimAX, le programme "vert" du FNRS - 08/04/2019

Le FNRS se lance plus activement que jamais dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans la foulée des manifestations qui se succèdent depuis des semaines pour inciter nos dirigeants à s’engager clairement dans la lutte contre le réchauffement climatique, le FNRS lance ClimAX, un programme visant à encourager et soutenir les scientifiques et donc la recherche dans ce domaine. Le FNRS va débloquer 5 millions d’euros et compte sur le soutien des différents gouvernements du pays ainsi que sur des mécènes privés pour atteindre en tout un investissement dans la recherche de 20 millions

Article lié Le FNRS lance le programme ClimAX, pour favoriser les recherches sur le changement climatique