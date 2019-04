On peut difficilement parler pouvoir d’achat sans évoquer la pauvreté ou la précarité d’une couche grandissante de la population. Pour en parler, nous recevons ANNE-CATHERINE GUIO, chercheuse au LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research), spécialisée en économie politique. Ses principales recherches portent sur la privation matérielle, la pauvreté, l’exclusion sociale et le bien-être de la population.