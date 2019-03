L'actu du jour - QALU : portrait croisé de 2 ténors du barreau - 27/03/2019

Faire respecter le droit pour chacun, tout le temps, indépendamment des accusations portées. C’est la position commune défendue par les deux ténors du barreau belge que sont Jean-Philippe Mayence et Sven Mary. Le premier surnommé « golden boy » et le second « bad boy » ont encore en commun d’avoir traité des affaires qui ont largement défrayé la chronique et qui se sont étalées en Une des médias. Quand Jean-Philippe Mayence n'hésite pas à utiliser la faille de procédure, Sven Mary décortique ses dossiers dans les moindres détails. Ils partagent une volonté profonde de préserver leurs clients