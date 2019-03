L'actu du jour - Les attentats de Bruxelles, 3 ans après - 22/03/2019

Les attentats qui ont touché Bruxelles le 22 mars 2016 ont été un immense choc pour la Belgique. SVEN GATZ, le Ministre flamand de la culture, des médias, de la Jeunesse et de Bruxelles, lui-même Bruxellois, a voulu dédier un ouvrage de fiction à sa ville. Dans « Molenbeek-Maelbeek, chronique d’une journée bruxelloise » (Mardaga), il met en scène sept personnages, qui expriment chacun les émotions qu’ils ont ressenties après les attaques perpétrées à l'aéroport et dans la station de métro. À travers le regard de ces personnages de fiction : Hamida, Clive, Nina, Claude, Ghazi, Erik et Françoi