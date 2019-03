L'actu du jour - Comment réduire la discrimination raciale ? - 21/03/2019

Le 21 mars 1960, 69 manifestants anti-apartheid étaient abattus par la police du régime raciste d’Afrique du Sud. Six ans plus tard, l’ONU fera officiellement de cette date la Journée Internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. En Belgique, plusieurs associations antiracistes, mais aussi des syndicats et des mouvements de jeunesse, se sont mobilisés pour organiser, sous la bannière de platform2103, la deuxième grande manifestation nationale contre le racisme qui aura lieu ce dimanche 24 mars. On en parle avec CARLOS CRESPO, président du MRAX (Mouvement contre le Racisme,