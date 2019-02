L'actu du jour - Grèves à Charleroi Airport - 12/02/2019

Ce mercredi 13 février, le pays risque de tourner au ralenti à cause de la grève nationale provoquée notamment par l’échec des négociations sur l’accord interprofessionnel 2019-2020. La marge de progression salariale fixée par le Conseil central de l’Economie à 0,8% semble insuffisante aux organisations syndicales. Les secteurs concernés sont les administrations, la poste, les transports en commun ou encore la collecte des déchets. Par ailleurs, des piquets de grève devraient se tenir devant de nombreux magasins et centres commerciaux. Du côté des aéroports, Brussels Airport a d’ores et déjà