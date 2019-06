Le prix littéraire Bernard Versele fête ses 40 ans, Pixar dévoile un premier teaser pour son nouveau long-métrage Onward, des scènes de sexe gay et de consommation de drogues retirées de la version russu du film "Rocketman", les visiteurs des USA devront fournir leurs réseaux sociaux pour obtenir un visa et le chroniqueur Charles Consigny quitte l'émission "On n'est pas couché".