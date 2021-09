L'Accent des autres met en correspondance les événements qui ont fait les titres de la semaine en Suisse, en France, au Canada, en Belgique et, plus largement, dans le monde francophone .

Un éclairage sur les choix journalistiques pratiqués par les rédactions de la Radio Télévision Suisse (La 1ère), Radio France (France Inter), la RTBF (La 1ère), Radio-Canada (ICI Radio-Canada Première) et France Médias Monde (Radio France Internationale).