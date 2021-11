L'Histoire continue : L'histoire continue du 13 novembre 2021 sur Auvio

L’abdication d’Albert 2 en 2013 a été l’objet d’une très longue discussion en coulisses. L’entourage du roi, les politiques proches de lui était majoritairement réticents à l’idée. Elle s’est pourtant imposée, mais le roi aura dû attendre, réclamer, négocier. Retour sur un accouchement très compliqué. Invitée : Martine Dubuisson, journaliste au journal Le Soir, auteure du scoop qui allait tout révéler au grand public plus d’un an auparavant, et Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l'information à la RTBF Présentation Bertrand Henne et Hélène Maquet