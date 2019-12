Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Krzysztof Warlikowski pour sa mise en scène de l'opéra fantastique « Les contes d'Hoffmann » de Jacques Offenbach à La Monnaie à Bruxelles : « Dans cet opéra fantastique de Jacques Offenbach, le poète E.T.A. Hoffmann devient le protagoniste de trois de ses propres contes. Ses histoires d'amour avec la poupée Olympia, avec la chanteuse Antonia gravement malade et avec la courtisane Giulietta échouent chacune face à l'écart entre rêve fragile et dure réalité. Offenbach a composé son premier véritable opéra peu avant sa mort, après une vie consacrée à l'opérette. De ce genre, il a repris la richesse mélodique qui l'a consacré, mais ici l'humour laisse place à une poésie mélancolique tissée de vains espoirs et d'idéaux brisés. La quête universelle de l'amour authentique, qui se heurte aux projections superficielles de l'inconscient, fait de cet opéra une œuvre atemporelle. »