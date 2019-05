Knock Down The House, un documentaire parfait en période d’élections - Les Décodeurs - L'Autre...

Pour ce dimanche, Elisabeth Debourse est allée fouiller du côté de la télé qui se trouve dans l’ordinateur : Netflix. Elle y a dégotté un documentaire qui pourrait se révéler fort utile à tout aspirant-député qui galère avec ses vidéos de campagne : Knock Down The House. Ce documentaire suit en effet les campagnes de quatre femmes démocrates lors des dernières élections américaines, dont la jeune Alexandria Ocasio-Cortez, et montre en filigrane les nouvelles armes de communication politique des militants de moins de 30 ans qui ont tout compris aux outils numériques.

Émission Les Décodeurs RTBF