Le Mug - Invité 2 : "Demain nous appartient" avec Kamel Belghazi sur Auvio

Ce lundi, on renconre l'acteur pour la série « Demain nous appartient » dans laquelle il interprète le rôle du docteur William. Lancée il y a 2 ans, initialement pour concurrencer « Plus belle la vie » qui fêtait ses 15 ans l’été dernier, le feuilleton cartonne toujours autant sur TF1 et sur La Une. Sans vraiment faire de l’ombre à son rival puisque les deux émissions se maintiennent bien. On découvre les coulisses et le fonctionnement de l’émission en compagnie de Kamel.