Julie RUOCCO : "Furies" (Actes Sud)

En mission à la frontière syrienne pour le compte d’un vieil ami de son père défunt, Bérénice, jeune archéologue dévoyée en trafiquante d’antiquités, se heurte à l’expérience de la guerre. Dans la convulsion des événements, elle recueille un trésor inattendu : une enfant, fille d’une réfugiée en fuite. Repliées sur la ligne de front turque, elles font la rencontre d’Asim, pompier syrien devenu fossoyeur, que la mort de sa soeur adorée et l’avènement de l’État islamique ont poussé à s’exiler. Il fabrique désormais de faux passeports : aux morts enterrés là-bas, il tente de redonner vie par la résurrection de leur nom. La grandeur de sa tâche est à la mesure de sa folie. Celle de maintenir une mémoire et une histoire vives, au moment même de leur effondrement. Celle aussi d’honorer l’oeuvre de résistance de sa soeur, qui n’aura eu de cesse, jusqu’à son meurtre par les milices islamistes, d’établir les faits, de consigner les emprisonnements et les exactions afin qu’un jour justice soit rendue. Mais c’est au Rojava, enclave autonome et démocratique du Kurdistan syrien, que l’élan vient véritablement à Bérénice. Au contact des guerrières peshmergas, de leur combat pour la liberté et la paix, elle découvre une cause et une résilience qui perdurent au-delà du seul pari individuel. Entre ce que Bérénice déterre et ce qu’Asim ensevelit, il y a l’histoire d’un peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution. Quand les événements s’emballent et qu’ils contractent les existences, seules les coïncidences peuvent retisser ce qui a été défait par la guerre. Variation contemporaine de l’Orestie, ce premier roman, au verbe empreint de poésie du tragique, aborde avec intelligence – le coeur exalté, mais l’oeil dessillé – les désenchantements de l’histoire et “le courage des renaissances”. Et rend un hommage salutaire aux femmes qui ont fait les révolutions arabes.



Âgée de vingt-huit ans, Julie Ruocco, ancienne étudiante en lettres et diplômée en sciences politiques, travaille au Parlement européen. Passionnée par les cultures numériques, elle a publié un ouvrage de philosophie esthétique : Et si jouer était un art ? Notre subjectivité esthétique à l’épreuve du jeu vidéo (L’Harmattan, 2016). Furies est son premier roman.