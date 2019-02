Journée mondiale de la radio : mais qui l’écoute encore ? - Les Décodeurs - 10/02/2019

La radio a profondément évolué ces dernières années avec le numérique. Formats et contenus sont amenés à évoluer, à s’adapter. Quand on peut tout écouter en replay, quand il existe des webradios, des podcasts natifs, des plateformes musicales, quel est encore l’avenir de cette bonne vieille radio ? Maintenir la radio linéaire, est-ce que ça a encore du sens ? Pour en parler, nous recevons Fred Gérant, responsable Publication radio à la RTBF, et Laurent Frisch, directeur du Numérique et de la Production chez Radio France.