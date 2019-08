Jour Première - 29/08/2019

L'invité Actu : François Heureux, Sophie Brems et Arnaud Ruyssen présentent le détail de la nouvelle grille de la rentrée.



Un jour dans l'info : rediffusion du fabuleux destin de Toon Van Overstraeten. Un parlement peut-il exclure un de ses membres pour pouvoir constituer une majorité? Eh bien l'histoire montre que oui. C'est arrivé en Wallonie au cœur des années 80. La majorité ne tenait à un siège, tant pis on éjecta un député. Histoire d'un coup de force...



La Tête d'Affiche : Odile d'Oultremont pour « Baïkonour ». Anka vit dans le golfe de Gascogne. Elle est fascinée par l'océan jusqu'au jour où la mer lui arrache son père. Marcus, grutier, passe ses journées à piloter son engin. Un jour, alors qu'il contemple la jeune femme qui passe tous les jours devant lui, il chute et tombe dans le coma. Un roman sur l'amour, la solitude et les liens familiaux. Et on en parle ce jeudi avec l'autrice, Odile d'Oultremont !

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD