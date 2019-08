Jour Première - 26/08/2019

L'invité.e : Les importants incendies en Amazonie ont été la première tendance mondiale sur Twitter mercredi dernier sous le mot-dièse #PrayForAmazonas. Ils ont donné lieu à la publication de nombreuses images n'ayant aucun rapport avec les feux en question. Nous reviendrons sur cette désinformation et, à une semaine de la rentrée scolaire, nous nous pencherons sur les enjeux de l'éducation aux médias. Pour en parler, nous recevons Patrick Verniers Président du conseil supérieur de l'éducation aux médias et président du master en éducation aux médias à l'IHECS.



La Tête d'Affiche : " En octobre dernier, quand, par un coup de téléphone, votre Académie a agité ses clochettes, c'est le nom de Magnus qui m'est venu en premier à l'esprit. Les choses naissent bien quelque part, et comment ne pas nous revoir, lui, le jeune garçon penché sur mes poèmes, et moi, au toupet illimité, qui le regardait lire... ". À l'occasion de son discours de réception du prix Nobel de littérature, Annette Comte se souvient de ses dix ans et de celui qui lui a donné l'envie d'écrire. Elle raconte, émerveillée, ce que le flamboyant Magnus fut pour elle - et il fut tout - l'été 1972, dans le sud de la France. Mais ce n'est qu'en osant, à Stockholm, revenir ainsi sur cette première et immense peine de coeur qu'Annette prendra la mesure de ce qu'un écrivain demande à l'amour. Nous recevons Sophie Fontanel pour Nobelle (Robert Lafon)

