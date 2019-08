Jour Première - 22/08/2019

L'invité.e : En Arabie Saoudite, les femmes sont désormais libres d'obtenir un passeport et de voyager à l'étranger sans la permission d'un homme. La réforme annoncée début août est entrée en vigueur ce mardi et elle s'inscrit dans une série de mesures de libéralisation du prince héritier Mohammed ben Salmane. Cette réforme intervient après qu'ont éclaté plusieurs affaires d'évasions à l'étranger de jeunes Saoudiennes se déclarant victimes de violence de la part de leur « gardien ».

Pour en parler, nous recevons Zéo Spriet, responsable des campagnes chez Amnesty International.



Un Jour dans l'Info : Serge Reding, athlète oublié.

Ce jeudi, hélène maquet revient sur l'athlète Serge Reding, personnage étonnant et attachant. Haltérophile, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Mexico, il a été une des grandes figures du sport belge. Un enfant des Ardennes au cœur tendre, qui était également bibliothécaire et conseiller communal à Etterbeek. Il est mort très jeune, à 33 ans, et les circonstances de son décès, aux Philippines sont - encore aujourd'hui - teintées de mystère.



Le Journal des Festivals et de l'Évasion : La Ducasse d'Ath du 23 au 25 août et un week-end insolite dans le Limbourg où il s'agit de pédaler dans les arbres.



La Tête d'Affiche : la 13ème édition du Festival Théâtres Nomades. La Ville de Bruxelles, en collaboration avec la Compagnie des Nouveaux Disparus, présente un festival gratuit à la découverte des arts de rue et du théâtre. Pendant quatre jours, des artistes venus d'ici et d'ailleurs se produiront au cœur du Parc de Bruxelles. Au programme : plus de 35 spectacles à ciel ouvert ou sous chapiteau, un souk associatif avec animations et stands variés, le tout dans une démarche éco-responsable. Cette année, le festival accueillera également Les Rencontres Internationales autour de l'itinérance artistique, qui aura pour thème : « Osons lancer nos compagnies sur les routes d'Europe ». Nous recevons donc Jamal Yousfi, directeur artistique de l'événement, et Josépha Fockeu, de la Compagnie `Entre Deux Averses'.

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD