Jour Première - 21/08/2019

L'invité : L'e-sport s'est imposé en quelques années comme une véritable révolution numérique en matière de divertissement sportif. En ce moment, se déroule à Cologne le Gamescom le plus grand salon de jeux vidéo en Europe, l'occasion de revenir sur cette pratique qui peut-être de loisir, amateur ou professionnelle. L'e-sport est devenu un vrai business, qui génère énormément d'argent. Son impact est considérable dans la société actuelle. Pour en parler, nous recevons Greg Carette, expert thématique jeu vidéo et eSPort à la RTBF.



Un jour dans l'info : soirée électorale de 85. Que se passe-t-il dans les coulisses d'une soirée électorale à la RTBF ? Il y a parfois d'étonnants rebondissements. En octobre 1985, les caméras de l'émission strip-tease ont filmé l'envers du décor. Quelques heures de grosses chaleurs et de sueurs froides, entre alerte à la bombe et petites discussions entre amis politiques. Nous sommes le 13 octobre 1985, jour d'élection. Le Studio 4 a été complètement rhabillé : néons roses sur fond blanc, et lignes noires horizontales. La soirée spéciale élections peut démarrer. Dans le studio, la chaleur est intenable. L'année 1985 touche à sa fin et les derniers mois ont été lourd. Le drame du Heysel a endeuillé le pays. La Belgique traverse des années de plomb : tueurs du Brabant, attentat des CCC, les cellules communistes combattantes. A la manoeuvre depuis 1981, le gouvernement Martens V : Les sociaux-chrétiens et les libéraux emmènent le pays. Wilfried Martens (premier ministre) et Jean-Gol (vice-premier) tiennent le gouvernail. Et en ce 13 octobre 1985...sous la chaleur des spots du studio 4, les résultats commencent à tomber. La soirée avance, quand quelque part à la RTBF, un téléphone sonne. Une voix menace de faire sauter le bâtiment. La voix dit appartenir aux CCC. Les agents de la sécurité sont mis au courant : il y aurait une bombe. HÉLÈNE MAQUET.



Le journal des festivals et de l'évasion : le Festival d'Art de Huy (Martial Giot).



La Tête d'Affiche : le Festival Théâtre au Vert. Cette année, il est quelques peu original : les quatorze spectacles présentés partagent la particularité d'oser le mélange des genres : le théâtre bien sûr et avant tout mais aussi le cirque, la musique, le chant, la danse, le roman, le conte, les fables... et même la sculpture ! Nous recevons Christine Delmotte, de la Compagnie Biloxi 48, metteuse en scène de la pièce "Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler!", Mathilde Rault, actrice dans la pièce et Mathieu Noël, directeur artistique du Festival Théâtre au vert. + Bernard Ligot, l'attaché de presse.

