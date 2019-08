Jour Première - 20/08/2019

L'invité : La récolte de miel du printemps a d'abord soulevé quelques frayeurs, mais elles se sont estompées suite à celle de l'été. On parle du bilan, des conséquences et des effets avec Jean-Claude Dumonceau, vice président du Centre Apicole de Recherche et d'Information (CARI).



Un jour dans l'info : la trahison d'Ecolo. C'est l'histoire d'une trahison. Celle dont a été victime Jacky Morael en 1999. Alors patron d'Ecolo, il est lâché par les siens alors qu'il devait devenir le premier vice premier ministre de l'histoire des verts. Jacky Morael ne s'en remettra pas. Le 10 juillet 1999, dans un auditoire de Louvain-La-Neuve, les militants d'ECOLO votent pour ou contre leur première participation au gouvernement. Un homme au premier rang a pourtant l'air pensif, lointain. Il est là sans être là. Chemise bleue, cravate grise, fines lunettes. Cet homme, c'est Jacky Morael, le patron d'ECOLO. Cet homme qui a fait la victoire de verts, cet homme qui a négocié leur premier accord de gouvernement, cet homme qui s'attendait à devenir vice premier ministre, vient d'apprendre qu'il est lâché par son parti. Ses opposants ont demandé sa tête. Et ils vont l'obtenir... BERTRAND HENE.



Le journal des festivals et de l'évasion : le Festival Portrait(s) (Françoise Bare) et le festival Théâtre Au Vert (Vinciane Votron).



La Tête d'Affiche : Les Solidarités avec Martin Wauthy, le directeur du festival, et Sarah Carlier (artiste). Le festival, perché sur le site de la Citadelle de Namur, se déroulera du 23 au 25 août 2019. Avec ses 49.000 festivaliers en 2018, il a su s'imposer comme l'un des rendez-vous incontournables de l'été en Belgique francophone. Familial et clairement engagé, le festival "Les Solidarités" propose des concerts de qualité, des rencontres-débats, des expositions, des performances d'artistes de rue, des activités pour les enfants et bien d'autres pépites du divertissement et de la rencontre, et ce durant un week-end des plus festifs. Axelle Red, Angèle, Charlie Winston, Aya Nakamura, Jeanne Added, Caballero et JeanJass, Chicos y Mendes et d'autres incroyables artistes seront donc au rendez-vous !

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD