Jour Première - 19/08/2019

L'invité : le burn-out des étudiants. Alors que les études sont souvent considérées comme les plus belles années, synonymes de liberté et d'indépendance, elles sont également une période de transformations, de pressions et de choix très importants. D'après une étude menée en 2019 sur 17.431 étudiants, 44,2% d'entre eux souffrent de burn-out, particulièrement en médecine. On en parle avec MICHAEL DEVILLIERS, psychologue et coach étudiant à Louvain-La-Neuve, qui nous explique comment vont nos jeunes adultes. Il est psychologue clinicien (UCL), coach scolaire, maître praticien bien-être et développement personnel, gestion émotionnelle, coaching scolaire, haut-Potentiel.



Un jour dans l'info : La mort de Franck Vandenbroucke. Cet épisode raconte la chute d'un véritable mythe, d'un cycliste de génie, emporté par sa fougue. Il y a 10 ans, Frank Vandenbroucke mourrait dans une chambre d'hôtel au Sénégal. C'est son histoire que nous vous racontons. Des premiers tours de roue chez Lotto, aux années pro chez Mappei, puis chez Cofidis. Des premières victoires, à l'exploit de Liège-Bastogne-Liège. Des années fastes, aux chutes et au dopage... Frank Vandenbroucke a marqué le cyclisme belge de son éclat. Le mythe est également né des circonstances de son décès. Frank Vandenbroucke est mort il y a 20 ans dans une chambre d'hôtel du station balnéaire sénégalaise. HÉLÈNE MAQUET.



Le journal des festivals et de l'évasion : le Festival Bruxellons au Château du Karreveld (NICOLE DEBARRE) et le festival Fringe, le festival Off d'Edimbourg (CHLOÉ GOUDENHOOFT).



La Tête d'Affiche : Johan Leysen qui fera la lecture de "Trouble" de Jeroen Olislaegers le 24/8 à l'Intime Festival. « Trouble », c'est le récit de Wilfried Wils qui a 22 ans en 1940, lors de l'Occupation. A cette époque, il tente simplement de survivre et en payera le prix, soixante ans plus tard. Récit personnel d'un grand-père pour son arrière-petit-fils...

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD