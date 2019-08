Jour Première - 16/08/2019

08H32 - L'invitée : Les vacances peuvent constituer un moment propice de questionnement quant à son activité professionnelle. Il peut être initié par la fatigue ou la démotivation mais aussi par ces moments de pause, de partage en famille, entre amis, ... ceux où on se dit « qu'est-ce que je suis bien ».. ! Et émerge de ce moment de bonheur une question : qu'est ce qui est fondamental dans la vie ? Est-ce qu'au quotidien dans mon travail je me mobilise pour quelque chose de vraiment important pour moi ? Est-ce que mon travail a du sens ? David Graebber, anthropologue et militant anarchiste américain considère que de nombreux jobs actuels sont des "jobs à la con" ou des "jobs inutiles". Qu'entend-il par-là ? Comment évaluer si on a un job inutile ? Quelles peuvent être les conséquences au niveau individuel, collectif ? Comment sortir du « brown out » et retrouver de la motivation au travail ? On en parle avec MARIE-PIERRE PREUD'HOMME, consultante et coach en bien-être au travail, diplômée en psychologie du travail et formatrice en coaching humaniste global chez Formathera.



08H47 - Intelligence artificielle, la révolution : Comme chaque vendredi cet été, MARIE VANCUTSEM nous propose une série sur l'intelligence artificielle. Reconnaissance faciale, publicité ciblée, objets connectés, traitement de données médicales ou judiciaires... : l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Dans quel cadre se déploie-t-elle ? Une série qui explore ces enjeux, entre sciences, nouvelles technologies, éthique et philosophie. Ce vendredi : Consommateurs, la machine lit dans tes pensées.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : le festival de Chassepierre (PHILIPPE HERMAN) et le festival Pukkelpop (SOPHIE BREMS).



09H30 - La Tête d'Affiche : En août 1969, Woodstock a lieu quelques semaines seulement après que le 1er homme ait marché sur la lune, au coeur d'une nation en conflit sur la politique sexuelle, sur les droits civils et sur la guerre du Vietnam. Près d'un demi-million de personnes débarquent à Bethel, au nord de New-York. Sans billet, sans nourriture, sans équipement. Ils viennent pour écouter de la musique et danser sur les groupes du moment, en paix et sous une pluie battante. Ce qui s'est passé au cours de ces trois jours était bien plus qu'un concert. C'était un événement qui a défini une génération et marqué la fin d'une des décennies les plus turbulentes dans l'histoire moderne. Le documentaire de Barak Goodman « Woodstock ils voulaient changer le monde » sera diffusé sur La Trois le dimanche 18 août à 21h05. On en parle avec Marc YSAYE, figure incontournable de la radio et de la scène rock belge, ex-directeur et fondateur de Classic 21.

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD