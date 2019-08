Jour Première - 14/08/2019

08H32 - L'invité : Chaque année, le prix CAP48 de l'Entreprise Citoyenne récompense les entreprises de Bruxelles et de Wallonie et valorise leurs initiatives en faveur des personnes en situation de handicap dans les domaines de l'Emploi, Accessibilité et Financement d'initiatives de terrain. Les uns privilégient l'emploi des personnes handicapées, d'autres veillent particulièrement à rencontrer les besoins des personnes handicapées en termes d'adaptation et d'accessibilité, ou encore favorisent le développement de projets visant à promouvoir la participation des personnes handicapées. CAP48 est en phase de recrutement d'entreprises candidates pour le Prix CAP48 de l'Entreprise Citoyenne. On en parle avec RENAUD TOCKERT, administrateur délégué de CAP48.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mercredi, BERTRAND HENNE revient l'histoire d'un des rares cas de violence politique en Belgique. On a souvent tendance à dire que le communautaire fait couler de la salive et de l'encre mais pas du sang. C'est presque vrai. Car ce jour-là dans les Fourons entre Flamands et Wallons, le sang va couler.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : la procession de la Madone en Tunisie (MAURINE MERCIER) et le rock festival de Nandrin (CATHY MASSART).



09H30 - La Tête d'Affiche : Du 14 au 18 août, le quartier de la place des Palais accueillera la 18ème édition du Brussels Summer festival. Christine and the Queens, Booba, Kyo, Giorgio Moroder, Lost Frequencies, Feu! Chatterton et d'autres artistes se succèderont sur la scène au cœur de Bruxelles pendant cinq jours. Les têtes d'affiche côtoieront coups de cœur et découvertes. On en parle avec JÉRÉMY CALLIER, programmateur du BSF et le duo parisien SEIN à l'affiche ce jeudi soir à La Madeleine.

