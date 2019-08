Jour Première - 13/08/2019

08H32 - L'invitée : Des dizaines de milliers de personnes ont participé à des manifestations, samedi soir à Bucarest, réclamant la démission du gouvernement social-démocrate, selon des médias locaux. Un an jour pour jour après un rassemblement violemment réprimé par les forces de l'ordre. On en parle avec RAMONA COMAN, politologue à l'Institut d'études européennes de l'ULB, spécialiste de la Roumanie.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mardi, HÉLÈNE MAQUET revient sur la catastrophe du Herald of Free Enterprise. Les quelques heures terribles d'une des plus grandes catastrophes qu'ait vécu la Belgique : le naufrage du Herald of Free Enterprise au large du port de Zeebruge. Les images sont glaçantes. Les souvenirs le sont aussi. Une histoire d'autant plus dramatique qu'elle aurait pu être évitée.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : le festival des jeunes à Obigies (ARNAUD MONTERO) et le parc thématique français du Puy du Fou s'exporte à Tolède en Espagne (HENRY DE LAGUÉRIE).



09H30 - La Tête d'Affiche : Ces 17 et 18 août, Chassepierre accueillera son traditionnel Festival International des Arts de la rue. Pour sa 46e édition, il mettra les corps à l'honneur à travers une cinquantaine de compagnies venues de France, d'Espagne, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Suisse, de Tchéquie et de Belgique. On en parle avec CHARLOTTE CHARLES-HEEP, directrice artistique du festival et MILLE LUNDT, contorsionniste, comédienne et coach artistique. Elle a créé la Cie « Off Road » en 2010.

