Jour Première - 12/08/2019

08H32 - L'invité(e) : Hong Kong a connu un nouveau week-end de mobilisation qui a démarré cette fois le vendredi 9 août à l'aéroport. Les manifestants voulaient y sensibiliser les voyageurs aux raisons de leur mouvement qui dure depuis le début du mois de juin. Des manifestations qui se succèdent pour s'opposer au projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. On en parle avec SEBASTIAN VEG, Sinologue et directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce lundi, BERTRAND HENNE revient sur l'histoire, d'un combat, d'une lutte. Un David contre Goliath wallon. Ça se passe a Couvin alors que le gouvernement décide d'y construire un barrage. Les Couvinois.es vont organiser la résistance. Et ça va faire mal.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : « Un grand amour » dans le cadre du Festival Bruxellons (NICOLE DEBARRE) et Le Brussels Summer Festival



09H30 - La Tête d'Affiche : L'Intime Festival se déroulera du 23 au 25 août prochain. Parmi les invité.e.s de ce prestigieux moment de rencontres littéraires, et comme le veut la formule du festival, des auteur.e.s, bien sûr, mais aussi des comédien.ne.s qui s'emparent d'un texte pour tenter d'en faire émerger la substantifique moëlle. Plus discrètes, les maisons d'édition ont aussi toute leur place au sein du festival. Cette année, l'Intime reçoit notamment l'éditrice Joëlle Losfeld, des éditions du même nom. Alors qu'elle crée sa maison en 1991, JOËLLE LOSFELD va contribuer à faire connaître en France et en francophonie de nombreux auteur.e.s de langue anglaise. La littérature francophone est aussi mise à l'honneur dans cette maison qui publie une quinzaine de titres par an.

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD