Jour Première - 09/08/2019

08H32 - L'invité(e) : Chaque année à pareille époque, une multitude d'évènements sont organisés au travers de ce que l'on appelle « La Nuit des Etoiles ». Le mois d'août coïncide en effet avec les Perséides, que l'on appelle communément « les étoiles filantes ». Il s'agit en fait de poussières laissées dans le sillage de la comète Swift-Tuttle. Ces poussières se désintègrent quand elles entrent dans l'atmosphère terrestre, produisant des traînées lumineuses observables à l'œil nu. Les fameuses étoiles filantes. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ce phénomène, nous avons invité FRANCESCO LO BUE, physicien et docteur en sciences, chargé de cours à l'UMons.



08H47 - Intelligence artificielle, la révolution : Comme chaque vendredi cet été, MARIE VANCUTSEM nous propose une série sur l'intelligence artificielle. Reconnaissance faciale, publicité ciblée, objets connectés, traitement de données médicales ou judiciaires... : l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Dans quel cadre se déploie-t-elle ? Une série qui explore ces enjeux, entre sciences, nouvelles technologies, éthique et philosophie. Aujourd'hui, la machine au chevet des humains.



09H13 - Depuis mercredi, le Royal Festival de Spa, festival de théâtre et spectacle vivant, a ouvert ses portes, et propose de nombreux spectacles de très, très grande qualité, dans lesquels se mêlent les disciplines et les formes. Burning fait partie de ces créations qui décuplent les liens entre émotions et réflexions, et transforment radicalement l'expérience théâtrale. Roxane Brunet a rencontré Julien Fournier, acrobate comédien et créateur du spectacle, qui a associé ses mouvements corporels aux mots de la poétesse Laurence Vielle, pour construire un spectacle engagé sur le thème brûlant du burn out. Laurence Vielle, en glaneuse du réel, a remis en mot des témoignages, tandis que Julien Fournier les a mis en gestes, dans une scénographie contraignante. Quand le cirque s'empare de la réalité, cela donne Burning. Une série réalisée par ROXANE BRUNET



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Le Gaume Jazz Festival (ERIC BUSSIENNE) et Marie Tudor à la Citadelle de Namur (NICOLAS LEJMAN)



09H30 - La Tête d'Affiche : SÉBASTIEN CHONAVEY nous présente son ouvrage « Dis, c'est quoi les théories du complot ? » (Renaissance du Livre). « L'attaque du 11 septembre a été organisée par les services secrets israéliens », « l'homme n'a pas été sur la Lune, tout a été filmé dans un hangar par Stanley Kubrick », « des hommes lézards extraterrestres dirigent le monde »... On ne compte plus le nombre de nouvelles versions alternatives qui revisitent l'histoire sur Internet. Ce phénomène en expansion est qualifié de « théorie du complot ». Que recouvre exactement cette notion à la mode ? Est-ce un véritable concept ou un fouillis idéologique servant à disqualifier certains protagonistes du débat public ? Les théories du complot ne constitueraient-elles pas, au fond, les signes avant-coureurs d'une crise sociétale beaucoup plus profonde ? C'est à ces questions (et bien d'autres) que cet ouvrage tente de répondre à l'aide d'un dialogue équilibré, une large documentation et un outil commun plus précieux que jamais : l'esprit critique.

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD