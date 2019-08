Jour Première - 08/08/2019

08H32 - L'invité(e) : Ce lundi 5 août, le Sénat italien a voté la confiance au gouvernement en adoptant un texte sécuritaire et anti-migrants défendu par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Le décret prévoit notamment de durcir les sanctions prévues contre les navires humanitaires qui secourent les migrants en mer Méditerranée. Le nouveau texte prévoit l'arrestation des capitaines qui ignoreraient l'ordre de rester en dehors des eaux territoriales italiennes, la saisie des navires, mais aussi des amendes pouvant s'élever à 1 million d'euros. Le Haut-Commissariat aux Réfugiés ainsi que de nombreuses ONG présentes en Méditerranée se sont insurgées devant ce décret. On en parle avec PHILIPPE HENSMANS, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce jeudi, HÉLÈNE MAQUET revient sur l'histoire d'un saut vertigineux et interdit, exécuté sur la glace aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998. Voici le portrait de Surya Bonaly, patineuse noire, devenue icône rebelle du sport français.



09H13 - Le Royal Festival de Spa a débuté hier mercredi. Un festival dédié aux arts de la scène, et dont la très riche programmation fait rêver et nous emmène très loin. Le voyage immobile, c'est ce que nous propose le spectacle déambulatoire Patua Nou, une création toute fraîche qui sera présentée pour la première fois cette année à Spa, et qui s'inspire d'une tradition bengalie : les patua sont des conteurs qui s'aident de rouleaux de papiers illustrés par leurs soins pour narrer toutes sortes d'histoires. Roxane Brunet s'est rendue Au Corridor, maison de création pour les arts vivants, à Liège, pour assister à une séance de travail et de recherche avec Dominique Roodhooft, la créatrice et metteuse en scène du projet. Une série réalisée par ROXANE BRUNET



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : La nuit des étoiles au PASS (ISABELLE PALMITESSA) et la Vennbahn, la voie ferroviaire des Fagnes (BARBARA SCHAAL)



09H30 - La Tête d'Affiche : RENÉ CHICHE nous présente son ouvrage « Le dico des mégalos » (L'Archipel).



Politique, show-business, médias, sport, économie... Notre époque regorge de m'as-tu-vu que rien ne renverse. À l'heure de la communication non-stop et des réseaux sociaux, ils éructent, choquent, scandalisent, impressionnent, baratinent ou martèlent leurs arguments sans souci du qu'en-dira-t-on. Qu'on les envie ou qu'on les exècre, ils ne s'imposent aucune limite pour se distinguer de la masse. Et l'échec a rarement prise sur eux. Mégalos congénitaux (Usain Bolt, Zlatan Ibrahimovic, Éric Cantona), rois du business (Mark Zuckerberg, Philippe Starck, Elon Musk), excessifs par nature (Donald Trump, Vladimir Poutine, Silvio Berlusconi) ou par nécessité (Alain Delon, Yann Moix, Lady Gaga), tous sont des stratèges de l'autosatisfecit et conjuguent manque de pudeur et naturel confondant.



De A comme l'oligarque russe Roman Abramovich, à W comme la journaliste et diva de la mode Anna Wintour, humour et infos authentiques sont les ingrédients de cet abécédaire en phase avec notre époque de fier-à-bras médiatiques, de selfies triomphants et d'autocélébration permanente.

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD