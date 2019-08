Jour Première - 07/08/2019

08H32 - L'invité(e) : La justice belge pourra-t-elle bientôt utiliser des portraits-robots génétiques pour identifier des criminel.le.s ? Il s'agit en fait de dresser un portrait-robot à partir d'un échantillon d'ADN. En effet, nos gènes définissent en grande partie notre aspect physique : couleur des cheveux, des yeux, de la peau, sexe, ... Et les recherches dans ce domaine avancent à grand pas. Les scientifiques pensent pouvoir déterminer d'ici peu d'autres caractéristiques morphologiques comme le poids, la forme du visage, l'écart entre les yeux, la forme des oreilles, etc. Quels avantages la justice pénale belge pourrait tirer de ces portraits-robots génétiques ? Des limites éthiques doivent-elles être déterminées ? On en parle avec le criminologue BERTRAND RENARD de l'Institut national de Criminalistique et Criminologie (INCC)



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mercredi, BERTRAND HENNE revient sur l'histoire d'une expérience d'autogestion. Des ouvrières licenciées pour cause de fermeture d'usine et qui décide de se battre pour sauver leur usine et leur emploi. Voici l'histoire des ouvrières de Salik. L'autogestion dans un borinage ravagé par la crise des années 70...



09H13 - Aujourd'hui s'ouvre à Spa la 60ème édition du Royale Festival, un festival dédié aux arts de la scène et du spectacle vivant. Et de la vie, il y en a beaucoup dans le spectacle que nous vous présentons aujourd'hui : La Montagne, une création de la compagnie Les Vrais Majors. Roxane Brunet est allée à la rencontre des protagonistes Linde Carrijn, Alexis Julémont, Quentin Lemenu et Manu Lepage à Florée, à l'issue d'une représentation de cet étrange objet théâtral. En effet, La Montagne se présente comme un travail inachevé, une représentation d'un travail en cours. Une mise en abîme qui nous parle de création et de la vie d'une compagnie... Une série réalisée par ROXANE BRUNET



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Le Musée Paul Delvaux à Saint-Idesbald (NICOLE DEBARRE) et le Festival Les Feux de Laeken (BRUNO SCHMITZ)



09H30 - La Tête d'Affiche : La 35ème édition du Gaume Jazz Festival se tiendra ces 9, 10 et 11 août au le village de Rossignol. Au programme, 27 concerts de « Jazz pour tous » dans un cadre bucolique au cœur de la campagne gaumaise. Des Belges, des artistes internationaux, des femmes également mises à l'honneur lors de cette 35ème édition. Pour en parler nous recevons l'un des organisateurs du Gaume Jazz Festival, JEAN-PIERRE BISSOT, le jeune saxophoniste TOINE THYS et le trompettiste LAURENT BLONDIAU.

