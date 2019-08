Jour Première - 06/08/2019

08H32 - L'invité(e) : Le Programme international sur l'état des Océans (IPSO pour International Programme on the State of the Ocean) tire la sonnette d'alarme sur la santé des océans dans son dernier rapport. D'après eux, le réchauffement climatique aurait des effets dévastateurs sur les océans. Les scientifiques prévoient des changements « abrupts et plus rapides que ce qu'ont pu anticiper différents modèles, même récents ». L'équipe pluridisciplinaire qui a mené cette étude préconise huit mesures à mettre en place de toute urgence pour préserver le rôle des océans dans le maintien de la vie sur Terre. Parmi ces mesures, un moratoire sur l'exploitation minière en eaux profondes, la fin de la surpêche et la réduction drastique de la pollution marine. On en parle avec la professeure et chercheuse MARILAURE GRÉGOIRE, océanographe à l'ULiège.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mardi, HÉLÈNE MAQUET revient sur l'histoire d'un vol de la Sabena détourné par des pirates de l'air. Au printemps 1972, quatre membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir prennent le contrôle d'un avion de ligne, le vol SN571 à destination de Tel-Aviv.



09H13 - Nous partons maintenant du côté de Spa, où demain s'ouvre la 60ème édition de ce festival haut en couleurs et riche en émotions. Roxane Brunet est allée à la rencontre de divers artistes et nous présente aujourd'hui Strach - A fear song, un spectacle où acrobaties et chant lyrique nous parlent du monde et des peurs qui rôdent autour de nous. Les trois voltigeurs portent la voix de Julie Calbete, soprano, dans une grande proximité avec le public. Pour Patrick Masset, le metteur en scène et créateur du spectacle, il y a une urgence à ce que l'art nous parle du monde, et nous permette d'entrevoir les possibilités de changement... Une série réalisée par ROXANE BRUNET



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Le Musicorum, anciennement Festival des Minimes (CATHERINE TONERO)



09H30 - La Tête d'Affiche : La 60ème édition du Royal Festival de Spa se tiendra du 7 au 18 août. 60 ans que cette histoire de passion et de partage s'affiche fièrement dans le paysage culturel de notre pays. Chaque été, Spa brille par les artistes qui y défendent des spectacles de qualité accessibles au plus grand nombre dans une ambiance de fête et dans un cadre prestigieux. Au programme de cette édition anniversaire, « Etranges Etrangers », une comédie contemporaine de l'auteur israélien Joshua Sobol, traduite et mise en scène par Jean-Caude Berutti. La pièce met en scène trois personnages farfelus interprétés notamment par l'acteur franco-allemand Mathieu Carrière. Le directeur du festival AXEL DE BOOSERÉ et le metteur en scène JEAN-CLAUDE BERUTTI sont nos invités.

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD