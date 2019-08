Jour Première - 05/08/2019

08H32 - L'invité(e) : Dans son dernier rapport sur le tabac, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé un avertissement sur l'usage de la cigarette électronique. Si l'OMS reconnait que de nombreuses substances présentes dans le tabac ne se retrouvent pas dans les liquides utilisés pour les cigarettes électroniques, il n'en reste pas moins que des particules fines pénètrent dans les poumons lors de l'inhalation de la « vapeur » produites. Depuis la publication de ce rapport, de nombreux médecins, notamment en France, se sont insurgés contre cette sentence de l'OMS. L'un d'entre eux, interrogés par nos confrères de RTL France la semaine dernière, allant jusqu'à dénoncer : « C'est ce rapport qui est incontestablement nocif ». Pour tenter d'y voir plus clair, nous recevons MARTIAL BODO, tabacologue à l'Institut Jules Bordet.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce lundi, BERTRAND HENNE revient sur l'histoire d'une fermeture d'usine. Une usine sidérurgique en Wallonie. Une histoire malheureusement banale si ce n'est que celle-ci était la première à fermer. Ça s'est passé en 1977 à Athus dans le sud Luxembourg.



09H13 - Cette semaine s'ouvre la 60ème édition du Royal Festival de Spa, un festival dédié aux arts de la scène. Cette année, du 7 au 18 août, les horizons s'ouvrent, et le cirque, les acrobaties, les marionnettes et les spectacles de rue vont côtoyer le théâtre classique, dans un délicat mélange de genres et de disciplines. Roxane Brunet est allée à la rencontre des artistes pour mettre cette semaine cinq spectacles en valeur. Ce lundi nous vous présentons Tchaïka. Sur scène, une jeune femme, la comédienne chilienne Tita Iacobelli, qui manipule une marionnette figurant une vielle dame, une vielle comédienne qui doit jouer une dernière fois la Mouette de Tchekov. Le corps se dédouble, et l'on assiste au naufrage de la mémoire d'une femme âgée. Natacha Belova, la metteuse en scène, nous raconte la genèse de Tchaïka. Une série réalisée par ROXANE BRUNET



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Gymnastique dans les parcs en Suède (FRÉDÉRIC FAUX) et Le festival Bruxellons (NICOLE DEBARRE)



09H30 - La Tête d'Affiche : LIEVE JORIS, qui participera à l'Intime Festival le dimanche 25 août prochain, nous présente son roman « Fonny » (Actes Sud). Alors qu'elle travaille à un nouveau livre, Lieve Joris apprend que son frère Fonny est dans le coma après un accident de voiture. Énième épisode du drame familial tissé autour de la trajectoire de cet aîné magnétique et tourmenté qui, par ses égarements et son énergie (auto)destructrice, a toujours occupé une place à part. Mue par le besoin d'écrire ce nouveau bouleversement, peut-être pour conjurer les distances, les tensions, les manquements, l'auteur décide de consigner les conversations, visites et péripéties occasionnées par l'événement, qui mobilise toute la famille - un véritable grand huit émotionnel. En contrepoint du récit de ce rassemblement au chevet du blessé, elle livre ses souvenirs d'enfance dans la commune flamande de Neerpelt, esquissant les étapes de son itinéraire, amorcé comme une évasion. Et convoque également les histoires que lui a transmises sa grand-mère, notamment le destin de ses oncles missionnaires, figures tutélaires de sa jeunesse.



Avec lucidité et courage, Lieve Joris, qui n'a cessé d'arpenter des contrées lointaines pour recueillir et transcrire la parole de l'autre, s'aventure ici sur le territoire de l'intime, portant son regard clair sur son propre cheminement - un retour sur ses racines après une vie de voyages.

