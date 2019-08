Jour Première - 02/08/2019

08H32 - L'invité(e) : Vous avez peut-être déjà vu ces petites capsules en acier qui trainent parfois sur les trottoirs ou dans les parcs. Il s'agit de protoxyde d'azote, vendu dans ce conditionnement comme recharge pour siphon à crème chantilly. Mais ce gaz est aussi ce que l'on appelle communément le « gaz hilarant ». Le fait d'en inhaler provoque durant une à plusieurs minutes un état d'euphorie accompagné de fous rires incontrôlables. Il n'en faut évidemment pas plus pour séduire les jeunes en recherche d'un moment d'évasion. Or, si le protoxyde d'azote présente une faible toxicité, il n'en reste néanmoins qu'une forte utilisation peut entrainer des troubles cardiaques ou encore endommager le système nerveux et provoquer des troubles moteurs. On en parle avec BRUNO VALKENEERS, chargé de communication pour l'ASBL Transit, Centre d'accueil et d'hébergement pour usagers de drogues.



08H47 - Intelligence artificielle, la révolution : Comme chaque vendredi cet été, MARIE VANCUTSEM nous propose une série sur l'intelligence artificielle. Reconnaissance faciale, publicité ciblée, objets connectés, traitement de données médicales ou judiciaires... : l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Dans quel cadre se déploie-t-elle ? Une série qui explore ces enjeux, entre sciences, nouvelles technologies, éthique et philosophie. Aujourd'hui, on s'interroge sur la place de l'intelligence artificielle dans le secteur militaire avec ce que l'on appelle les « robots tueurs ».



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Le festival Gouvy Jazz (ERIC BUSSIENNE) et Esperanzah ! (MICHAEL SCHOLZE)



09H30 - La Tête d'Affiche : Pour sa 13e édition du 2 au 10 août, le festival Classissimo a toujours lieu au Théâtre du Parc à Bruxelles et annonce des artistes prestigieux comme la superbe soprano belge Cécile Lastchenko, Eliane Reyes au piano dans les valses de Chopin, de jeunes artistes de Chapelle Musicale Reine Elisabeth, l'Ensemble Kheops , le quatuor féminin à cordes MONA en musique et Abdel Rahman El Bacha au piano, une autre grande soprano belge, Julie Mossay avec le Namur Chamber Orchestra, Marc Grauwels, Roby Lakatos, Astoria et beaucoup d'autres... Classissimo, c'est 80 % d'artistes belges, un lieu magnifique, le Théâtre Royal du Parc ; une programmation éclectique, qualitative et abordable pour tous les publics, des créations artistiques uniques et spéciales pour le festival ; la mise en avant de jeunes talents ainsi que d'artistes confirmés ; des concerts pour petits et grands pour les émouvoir et leur permettre de vivre des expériences un peu différentes avec la musique classique... On en parle avec l'organisateur de Classissimo GEORGES DUMORTIER et la chanteuse lyrique JULIE MOSSAY.

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD