Jour Première - 01/08/2019

08H32 - L'invité(e) : En début de semaine, on apprenait que plusieurs associations bruxelloises souhaitaient la création d'un fonds pour replanter des arbres en ville. Cette idée est d'ailleurs à l'étude dans plusieurs grandes villes dont Paris notamment qui compte planter 30 mille nouveaux arbres d'ici 2020. En Ethiopie, le gouvernement annonçait ce mardi avoir planté pas moins de 350 millions d'arbres en 12 heures. Le pays s'est donné comme objectif d'en planter 4 milliards entre mai et octobre 2019. Jusqu'à présent, les Ethiopiens en ont déjà planté 2,6 milliards. Et ce serait une excellente nouvelle pour la planète et ses habitants. En effet, d'après une étude menée par des chercheurs en Suisse, la reforestation de la planète participerait à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Le chercheur belge JEAN-FRANÇOIS BASTIN, qui a participé à la rédaction de cette étude, nous explique pourquoi.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce jeudi, HÉLÈNE MAQUET nous raconte l'histoire de Yaguine Koïta et Fodé Tounkara. Le 2 août 1999, les deux jeunes Guinéens de 15 et 14 ans retrouvés morts de froid après s'être dissimulés dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : La forêt de Bon Secours (THOMAS DECHAMPS) et le Ronquières Festival (SARAH DEVAUX)



09H30 - La Tête d'Affiche : MARC METDEPENNINGEN nous présente son ouvrage « Crimes et châtiments dans l'histoire judiciaire belge » (Racine). Les « affaires du siècle » s'empilent et se succèdent dans l'histoire judiciaire belge. Les 25 histoires qui composent Crimes et Châtiments témoignent de ce qui fit l'effroi, l'étonnement, la passion, mais aussi suscita la réflexion parlementaire et sociétale, de la jeune Belgique. L'étrange comte Visart de Bocarmé conduit à la guillotine pour l'empoisonnement de son beau-frère, un parricide de 17 ans exécuté, un matelot ostendais emmené à l'échafaud en Grand-Place d'Anvers pour les assassinats du capitaine et du second officier de la goélette Marie-Antoinette, le meurtre commis par le redoutable commissaire Alexandre Courtois, en charge du quartier des Marolles : comme aujourd'hui, le crime repose sur la jalousie, l'appât du gain, l'instinct de vengeance. D'autres histoires de cet ouvrage racontent aussi, par l'emprunt de la voie judiciaire révélatrice des tourments d'une société, des moments d'histoire, comme le récit des « feux de la Saint-Genois », ces incendies en série provoqués par les prêches enflammés de certains curés. Les pratiques policières sont également interrogées dans le récit approfondi de la plus grande erreur judiciaire du XIXe, celle de la condamnation à mort des chiffonniers Geens et Bonné, sauvés sur le fil par l'aveu de l'auteur du crime qui leur était reproché...

