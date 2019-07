Jour Première - 31/07/2019

08H32 - L'invité(e) : En 2018, les fraudeurs utilisant la technique du « phishing » sur Internet ont fait trois fois plus de victimes qu'en 2017. Il s'agit d'une pratique visant à dérober les informations personnelles des internautes pour ensuite usurper leur identité. Ce succès des pirates s'explique par le fait que leurs techniques ont énormément évolué ces dernières années mais aussi parce que nous diffusions nous-mêmes beaucoup trop de données personnelles sur Internet, leur facilitant ainsi la tâche. Comment reconnaître les tentatives de « phishing » pour mieux s'en prémunir ? On en parle avec OLIVIER BOGAERT, commissaire à la Computer Crime Unit.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mercredi, BERTRAND HENNE nous raconte l'histoire de l'une des plus rudes batailles politiques que la Belgique ait connue. Homme contre homme, clan contre clan. La rivalité entre Charles Michel et Didier Reynders a conduit en 2009 à un déchirement public autour de la présidence du MR. Dont les traces sont toujours vivaces aujourd'hui.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : La Louvière plage (MATHIEU VAN WINCKEL) et la Fête de la moisson à l'ancienne à La Hamaide (CHARLOTTE LEGRAND)



09H30 - La Tête d'Affiche : Le réalisateur OLIVIER MAGIS nous présente son documentaire « Un autre paradis ». Le slogan « Let Us Return ! » illustre un combat vieux de 50 ans pour les réfugiés de l'archipel du Chagos : rentrer sur leur île dont ils ont été chassés brutalement par les autorités coloniales anglaises fin des années '60. La raison ? Secret d'Etat. Le Royaume-Uni a loué les îles à l'armée américaine pour en faire une gigantesque base militaire. Aujourd'hui, le bail militaire arrive à expiration... Le documentaire d'Olivier Magis nous plonge dans ce combat auquel l'avocate Amal Clooney a choisi de prêter main forte. A découvrir ce mercredi 31 juillet 21h45 sur La Trois.

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD