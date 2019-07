Jour Première - 30/07/2019

08H32 - L'invité(e) : Depuis mars 2018, le droit belge prévoit que les entreprises doivent organiser des concertations sur la déconnexion du travail afin de veiller au respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés pour préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée de leurs employés. L'hyper digitalisation des activités professionnelles contribue en effet à ce que la pression du travail s'exerce de plus en plus sur le temps privé. Mais comment cette loi, qui ne fait en fait que prévoir des concertations à intervalles réguliers entre les acteurs d'une entreprise, peut-elle se transformer en comportements concrets ? En ces périodes de congés, nous posons la question à ETIENNE WERY, avocat spécialisé en vie privée et nouvelles technologies.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce lundi, HÉLÈNE MAQUET revient sur la crise de la grippe H1N1 en 2009.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Les guinguettes bruxelloises (CATHERINE TONERO) et le musée Emile Verhaeren à Saint Amand (NICOLE DEBARRE)



09H30 - La Tête d'Affiche : Le Micro Festival se tiendra ces 1er, 2 et 3 août à l'Espace 251 Nord à Liège. C'est la 10ème édition de ce festival qui comme son nom l'indique ne fait pas partie des grosses machines telles que Dour ou Tomorrow Land mais qui se veut grand au niveau de l'ambiance et de la convivialité. Le Micro Festival qui fait aussi en sorte que ses tarifs soient aussi petits que lui. Cette année on y découvrira notamment le groupe liégeois Le Prince Harry dont l'un des membres, LIONEL VANHERCK, nous présente l'univers. À ses côtés, JEAN-FRANÇOIS JASPERS, l'organisateur du Micro Festival.

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD