Jour Première - 29/07/2019

08H32 - L'invité(e) : Selon la plateforme féministe contre les violences faites aux femmes, qui regroupe plus d'une vingtaine d'associations dont Vie Féminine, quatorze femmes ont été assassinées en Belgique depuis le début de l'année parce qu'elles sont femmes. Treize d'entre elles ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit depuis 2012 le terme féminicide comme l'homicide d'une femme qui « se distingue des homicides masculins par des particularités propres. [...] La plupart des cas de féminicide sont commis par des partenaires ou des ex-partenaires, et sous-entendent des violences continuelles à la maison, des menaces ou des actes d'intimidation, des violences sexuelles ou des situations où les femmes ont moins de pouvoir ou moins de ressources que leur partenaire ». A l'heure où les futurs gouvernements devraient se mettre en place, quelles politiques faut-il envisager pour lutter efficacement contre ces féminicides ? On en parle avec CÉLINE CAUDRON de l'organisation Vie Féminine



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce lundi, BERTRAND HENNE revient sur les émeutes de Seattle qui se sont déroulées les 29 et 30 novembre 1999. Un mouvement de protestation contre un sommet de l'Organisation mondiale du Commerce qui a réuni environ 40 mille manifestants, et qui, par son ampleur, a fait s'achever prématurément le sommet.



09H30 - La Tête d'Affiche : La 18ème édition du Festival Esperanzah ! se déroulera ces 2, 3 et 4 août à l'Abbaye de Floreffe. Au menu, des concerts bien sûr, mais aussi des arts de la rue, du cinéma et même des débats. Le thème de cette année retenu par l'organisation du festival est « Démasquons nos privilèges ». Parmi les nombreux festivals proposés à travers la Belgique cet été, Esperanzah ! se veut être « une bulle humaniste et alternative où il fait bon se laisser flotter durant 3 jours de fête, de musique et de réflexion sur une autre forme de société ». On en parle avec l'organisateur JEAN-YVES LAFFINEUR, JÉRÔME VAN RUYCHEVELT, le responsable de la campagne « Démasquons nos privilèges » et la chanteuse belge MARTHA DA'RO.

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD