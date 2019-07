Jour Première - ÉMISSION SPÉCIALE EN DIRECT DE LA FOIRE AGRICOLE DE LIBRAMONT - 26/07/2019

08H32 - 09H00 Débat : Quel impact l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) aura-t-il sur l'agriculture wallonne ?



Ce vaste accord de libre-échange prévoit de fortes baisses des droits de douane sur l'exportation européenne de véhicules et des produits issus de l'industrie chimique et pharmaceutique. En contrepartie, l'Union européenne ouvre son marché aux produits agricoles des quatre pays du Mercosur, avec là encore des avantages douaniers.



D'où la crainte des agriculteurs et agricultrices wallon.ne.s de voir le marché se saturer et faire chuter les prix de ces produits. Par ailleurs, le Copa-Cogeca, le principal syndicat agricole dans l'UE, dénonce « une politique commerciale à double standard », qui accroît « le fossé entre ce qui est demandé aux agriculteurs européens et ce qui est toléré des producteurs du Mercosur ».



Pour essayer d'y voir plus clair et de comprendre les inquiétudes qui entourent cet accord, nous recevons :



MARIANNE STREEL, la présidente de la Fédération Wallonne des Agriculteurs (FWA) ;

HUGUES FALYS, qui représente la Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (FUGEA) ;



09H15 - 10h00 Débat : Qui construira les villes de demain ?



La Foire agricole de Libramont s'empare chaque année d'un thème que les organisateurs ont envie de défendre, qu'il s'agisse d'agriculture, de forêt ou d'environnement. Les années impaires, les thèmes choisis sont toujours orientés vers et pour la filière du bois.



La forêt recouvre 23% du territoire belge, soit 700.000 hectares. Une filière qui représente une source importante d'emplois et qui permet de répondre à de nombreux besoins, notamment en termes de logement. La démographie explose, les villes se densifient, et les zones constructibles se raréfient, ... il devient urgent de trouver de nouvelles solutions pour un développement urbanistique rationnel, durable et innovant.



Pour explorer les pistes proposées par la filière « forêt bois » pour les villes de demain, nous recevons :



NATACHA PERAT, manager de la Foire de Libramont ;

DANIEL BODSON, sociologue spécialisé en sociologie rurale et de l'espace ;

EMMANUEL DEFAYS, directeur de l'Office Wallon du Bois ;

JEAN-PHILIPPE MOUTSCHEN, constructeur Bois innovant.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS