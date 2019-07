Jour Première - 25/07/2019

08H32 - L'invité(e) : Le 25 juillet, c'est le jour de la Saint Jacques, célébré notamment à Saint-Jacques-de-Compostelle où se rendent plusieurs centaines de milliers de pèlerins chaque année. Au-delà de l'approche religieuse, certains d'entre eux en parlent évoquent une thérapie, et relèvent des changements psychiques et psychologiques positifs. La marche comme exutoire, comme approche du bonheur ? SÉBASTIEN DE FOOZ, journaliste de formation, marche depuis 20 ans. Après Compostelle en 1998, il s'est également rendu à Rome en 2000 et à Jérusalem en 2005. Il nous explique ce qu'il a retiré de ces expériences de marche au long cours.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce jeudi, HÉLÈNE MAQUET revient sur un grand projet politique européen, né dans la douleur, et dans une certaine indifférence. Dix ans de gestation pour parvenir à abolir les frontières entre Etats, l'histoire de l'Espace Schengen.



09H00 - Le journal de neuf heures : FRANÇOIS KIRSCH



09H13 - Le journal culture - médias : CINDYA IZZARELLI



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : La 4ème édition du Festival Supervue à Saint-Nicolas (CATHY MASSART) et du kayak à Bruxelles (BENOIT FEYT)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. Aujourd'hui, LISE BURION nous raconte la 19e étape qui emmenait les coureurs de Libourne à Brive-la-Gaillarde, le 17 juillet 69. A trois jours de l'arrivée à Paris, Eddy Merckx gérait déjà tranquillement son avance.



09H30 - La Tête d'Affiche : La 33ème édition du Festival des Midis-Minimes, rendez-vous musical incontournable de l'été bruxellois depuis plus de 30 ans, propose jusqu'au 31 août une quarantaine de concerts au conservatoire de la capitale. Dans le cadre du Conservatoire royal de Bruxelles, le festival offre une programmation très variée. De jeunes artistes et des artistes confirmés se succèdent ainsi tout l'été pour offrir un concert « sur le pouce » tous les jours à 12h15. On en parle avec BERNARD MOUTON, l'organisateur des Midis-Minimes, et ALEXANDRA COOREMAN, jeune violoniste belgo-polonaise qui se produira lors dans le cadre du festival.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS