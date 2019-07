Jour Première - 24/07/2019

08H32 - L'invité(e) : La Cellule Interrégionale de l'Environnement, Celine, a publié ses prévisions en matière de pollution de l'air. Dioxyde d'azote, particules fines et ozone constituent le cocktail du jour. Concernant l'ozone par exemple, Celine note une augmentation des concentrations ce mardi, il est même question d'un risque de dépassement du seuil européen d'information. Une tendance à la hausse qui se confirmera ce mercredi, tout le pays sera concerné par ce risque de dépassement et jeudi, on pourrait même passer en phase d'alerte. Qu'est-ce que signifie cette alerte ? Qui en décide et quelles procédures sont prévues pour protéger la population ? On en parle avec PHILIPPE MAETZ, collaborateur scientifique à Celine.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mercredi, BERTRAND HENNE revient sur l'histoire d'un coup. Un coup politique et médiatique. L'histoire de l'expédition de la députée socialiste Anne-Marie Lizin en Algérie. Une expédition dont le but est de faire sortir trois enfants du territoire Algérien. En toute illégalité bien sûr.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : La culture du tango à Medellin (NAJET BENRABAA) et le Vaux Hall Summer (VÉRONIQUE FIEVET)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. JÉRÔME HELGUERS revient aujourd'hui sur le 16 juillet 1969 : le peloton entame sa remontée vers Paris à l'occasion de la 18ème étape, entre Mourenx et Bordeaux.



09H30 - La Tête d'Affiche : De ce jeudi 25 au dimanche 28 juillet, le festival Les Gens d'Ere, dans la région de Tournai, propose une palette très variée d'artistes. A l'origine, des amis originaire de la région s'étaient réuni.e.s pour dans un hangar pour fêter la fin des examens et avaient réussi à réunir 200 personnes. La fête s'est répétée d'année en année pour devenir un vrai festival. On en parle avec EMMANUEL WAFWANA, l'un des organisateurs du festival, et le chanteur MATHIEU DUPIRE de l'Orchestre Zénith accompagné des musiciens DAVID et JEAN-FRANÇOIS HERTSENS.

