Jour Première - 23/07/2019

08H32 - L'invité(e) : Les élections du 26 mai entreront dans l'histoire en raison du succès sans précédent des partis d'extrême gauche et de droite et de la perte des partis politiques traditionnels par rapport aux élections précédentes de 2014. Les causes de ce comportement électoral en pleine mutation viennent d'être cartographiées en détail par une équipe de chercheurs de l'Université libre de Bruxelles, de la Vrije Universiteit Brussel et de la Katholieke Universiteit Leuven. Il en ressort que le manque de confiance dans la politique et l'idéologie ont été décisifs dans le succès électoral des partis radicaux le 26 mai 2019. On en parle avec EMILIE VAN HAUTE, coauteure de cette étude.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mardi, HÉLÈNE MAQUET revient sur un tube planétaire né dans la campagne limbourgeoise et chanté en italien...



09H00 - Le journal de neuf heures : FRANÇOIS KIRSCH



09H13 - Le journal culture - médias : CINDYA IZZARELLI



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : La 37ème édition du Festival Ça jazz à Huy (CATHY MASSART) et l'opération Edible Country en Suède (FRÉDÉRIC FAUX)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. SAMUËL GRULOIS revient aujourd'hui sur l'étape sans doute la plus marquante de ce Tour 1969. Si l'on vous dit Luchon, Mourenx... vous êtes sans doute nombreux à frissonner...



09H30 - La Tête d'Affiche : Pour son 20ème anniversaire, le Festival Bruxellons! a mis les petits plats dans les grands en proposant l'événement culturel de l'été : la création d'une nouvelle version francophone du chef d'œuvre My Fair Lady d'Alan J. Lerner et Frederick Loewe d'après Pygmalion de George Bernard Shaw. My Fair Lady est un grand spectacle familial qui plonge le spectateur dans le Londres du début du XXème siècle et raconte l'histoire d'une simple vendeuse de fleurs rendue grande dame de la cour grâce au professeur Higgins. On en parle avec JANINE GODINAS et DANIEL HANSSENS.

