Jour Première - 22/07/2019

08H32 - L'invité : L'OMS déclare l'épidémie d'Ebola une "urgence" sanitaire mondiale. En un an, 2 512 cas ont été recensés. La maladie a fait 1 676 décès. "Nous devons changer de méthode" dans la riposte anti-Ebola, a réagi de son côté Médecins sans frontières (MSF) après l'annonce de l'OMS. On en parle avec AXELLE RONSSE, coordinatrice des activités Ebola chez Médecins sans Frontières.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce lundi, BERTRAND HENNE revient sur l'assassinat de Naïm Kadher. C'est l'histoire d'un assassinat. Celui du représentant de l'OLP, l'organisation de libération de la Palestine en Belgique en 1980. Ce jour-là, le conflit Israélo-palestinien a fait couler du sang dans les rues de Belgique.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : les concerts dans les ¿villas¿ historiques en Italie (VALERIE DUPONT) et Quartier d'été à Charleroi (CHRISTINE BOROWIAK)



09H25 - Tour de France '69 : Jour de repos aujourd'hui au Tour de France 2019... Mais Jour de fête pour notre séquence quotidienne "ReTour 69", qui vous fait revivre le Tour de France 69 (le premier remporté par Eddy Merckx...)

Cette année-là, les coureurs ne se reposaient pas ! Et entre Castelnaudary et Luchon, ce sont nos voisins français qui ont eu le sourire... pour leur fête nationale. LISE BURION revient sur ce jour toujours un peu particulier sur les routes du Tour....



09H30 - La Tête d'Affiche : Saviez-vous qu'en Égypte antique, une école formait les femmes à la médecine ? Que le Dahomey comptait un régiment officiel de femmes guerrières et redoutées ? Qu'en France, des femmes ont été élues avant même d'obtenir le droit de vote ? Que pendant la Seconde Guerre mondiale, des aviatrices soviétiques ont semé la terreur dans les rangs allemands ? Que la conquête spatiale s'est appuyée sur le travail précis et méticuleux d'unités entières de mathématiciennes ? Plutôt que de s'attacher à des destins singuliers et exceptionnels, l'ouvrage « Bande de femmes » (Ed. Jourdan) décrit des actions ou des destins collectifs de femmes anonymes, de l'Antiquité à nos jours, sur tous les continents. Il s'efforce de mettre en lumière ces femmes de l'ombre qui ont lutté ensemble pour leurs droits, affronté des destins communs, défendu main dans la main une cause ou encore fait progresser la science et la culture ! On en parle avec EVE MENU, auteure de l'ouvrage.

