Jour Première - 19/07/2019

08H32 - L'invité : Ce dimanche 21 juillet, les notes de la brabançonne retentiront pour la fête nationale belge. Au total, la Belgique connaît six fêtes. Dans chaque cas, le choix de leurs dates participe de la définition, de la construction et de la visibilité d'une conscience collective, nationale, régionale ou communautaire. On en parle avec CEDRIC ISTASSE, rédacteur en chef du courrier hebdomadaire du CRISP.



08H47 - Intelligence artificielle, la révolution : Cet été, le vendredi, MARIE VANCUTSEM nous propose une série sur l'intelligence artificielle. Reconnaissance faciale, publicité ciblée, objets connectés, traitement de données médicales ou judiciaires... : l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Dans quel cadre se déploie-t-elle ? Une série qui explore ces enjeux, entre sciences, nouvelles technologies, éthique et philosophie. Ce 3ème épisode interroge l'intelligence artificielle dans le secteur de la justice (« Le juge est un algorithme »).



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : statues en Marche (PHILIPPE HERMAN) et Tomorrowland (RUDY LEONET)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. La suite de notre série "ReTour69", la première Grande Boucle remportée par Eddy Merckx, que l'on vous raconte au jour le jour...Aujourd'hui, la 13e étape, entre Aubagne et la Grande-Motte. Un jour particulier qui a secoué et... décoiffés les coureurs ! LISE BURION nous explique tout ça.



09H30 - La Tête d'Affiche : Ce 21 juillet, nous célèbrerons le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. A cette occasion, dans l'ouvrage « Curieuses histoires de la course à la Lune » (Ed. Jourdan), Alain Leclercq et Mathilde de Jamblinne ont rassemblé de nombreuses histoires, certaines anecdotiques, d'autres beaucoup plus sérieuses, d'autres encore tout à fait méconnues, qui concernent cette course folle. De cette façon, c'est tout un pan de l'histoire spatiale qui est reconstitué. On en parle avec MATHILDE DE JAMBLINNE ET ALAIN LECLERCQ, auteurs de l'ouvrage.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS