Jour Première - 18/07/2019

08H32 - L'invité : L'accord du gouvernement bruxellois a été dévoilé cet après-midi. L'un des plus gros paquets de cet accord concerne la mobilité : zone 30 généralisée sur le territoire de la région, interdiction des véhicules essence ou LPG en 2035, focus sur le vélo, plan Tram, confirmation du métro, le secteur des Taxis renforcé, les trottinettes et vélos partagés régulés, une taxe kilométrique nationale espérée. Qu'en pensent les acteurs de terrain ? On en parle avec JAN DE BRABANTER, secrétaire générale de BECI (Union des Entreprises de Bruxelles) et FLORINE CUIGNET, porte-parole du Gracq (Les Cyclistes quotidiens).



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce jeudi, HELENE MAQUET revient sur l'Affaire Willy Peers. Retour dans les années 70. Un médecin est emprisonné parce qu'il pratique l'avortement, en Belgique. L'Affaire Willy Peers va véritablement lancer le débat sur l'interruption volontaire de grossesse en Belgique.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : le 21 juillet au rythme de la Madeleine à Jumet (GREGORY FOBE) et Fondry des chiens (NICOLAS RONDELEZ)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. 10 juillet 1969, le peloton poursuit sa descente vers le Sud avec une 12ème étape qui arrive à Aubagne, juste à côté de Marseille. Le ReTour69 du jour c'est avec JÉRÔME HELGUERS.



09H30 - La Tête d'Affiche : « Cyrano de Bergerac » dans l'Abbaye de Villers. C'est la seconde fois que les ruines de Villers accueillent ce chef d'œuvre écrit par Edmond de Rostand... « C'est un roc ! C'est un pic ! C'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule ! » Qui ne connaît ces mots tirés de la célèbre tirade des nez de Cyrano de Bergerac ? La pièce d'Edmond Rostand est sans nul doute l'une des plus célèbres du répertoire français. Cet été, c'est Bernard Yerlès qui se glisse dans la peau de Cyrano dans une mise en scène de Thierry Debroux. On en parle avec THIERRY DEBROUX, metteur en scène.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS