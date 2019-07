Jour Première - 17/07/2019

08H32 - L'invité : L'écart de rémunération homme-femme se ressent également dans le paquet salarial complémentaire. Au sein d'une même organisation, les femmes reçoivent ainsi trois fois moins souvent une voiture de société que les hommes, selon une étude du gestionnaire de ressources humaines SD Worx et de l'Antwerp Management School. L'analyse a été effectuée à la demande du SPF Sécurité sociale et de l'Office national de la sécurité sociale (ONSS). On en parle avec KOEN VLEMINCKX, directeur de recherches au SPF Sécurité sociale



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mercredi, BERTRAND HENNE revient sur le rapt d'Anthony Declerq. C'est l'histoire d'un enlèvement. Un enlèvement qui a tenu la Belgique en haleine durant plus d'un mois au début des années 90. Car cet enfant de 11 ans n'est pas n'importe qui. C'est l'enfant d'un des plus riches industriels de Flandre. Le rapt d'Anthony Declerq restera à tout point de vue une affaire hors norme.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Les Castells en Catalogne (HENRY DE LAGUERIE) et Les Francofolies de Spa et le collectif liégeois « ça balance » (PHILIPPE COLLETTE)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. "Retour 69" nous emmène ce matin dans les Hautes-Alpes où s'est déroulé le 9 juillet la 11ème étape. Un étape remportée justement par notre Eddy Merckx national! Séquence nostalgie avec SAMUËL GRULOIS.



09H30 - La Tête d'Affiche : C'est un incontournable rendez-vous de l'été...La 26ème édition des Francofolies de Spa se déroulera du jeudi 18 au dimanche 21 juillet dans la ville thermale. Zazie, Orelsan, Angèle, Patrick Bruel, Zaz, Clara Luciani seront quelques-unes des têtes d'affiche. Une édition 2019 diversifiée et riche en valeurs sûres et en découvertes. On en parle avec CHARLES GARDIER, co-directeur des Francofolies de Spa et FRANÇOIS BIJOU, personnage pop arty, strass et paillettes, dandy fluo qui se produira sur la scène Sabam For Culture ce jeudi 18 juillet.

