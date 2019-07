Jour Première - 16/07/2019

08H32 - L'invitée : Attention à la nourriture industrielle pour bébé : elle contient souvent trop de sucre et son étiquetage prête à confusion, prévient lundi l'OMS qui propose de renouveler ses critères pour améliorer l'alimentation des tout-petits. Un apport élevé en sucre peut augmenter le risque de surpoids et de caries dentaires et une exposition précoce aux produits sucrés peut créer une préférence nocive pour les aliments sucrés pour le reste de sa vie selon l'OMS. On en parle avec NATHALIE CLAES, diététicienne spécialisée en pédiatrie à l'ONE.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mardi, HELENE MAQUET revient sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Séquence enregistrée



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : RUY Blas de Victor HUGO à Grignan (Drôme) (FRANÇOISE BARÉ) et « Cyrano de Bergerac » dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville (STEPHANIE VANDRECK)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. Aujourd'hui, LISE BURION revient sur la 10ème étape. Le peloton est toujours en montagne, et le programme est costaud, 220 km et demi, entre Chamonix et Briançon.



09H30 - La Tête d'Affiche : David Bowie, artiste aux nombreuses facettes et aux talents multiples, était déjà un mythe de son vivant. Véritable icône de la pop music, il est connu pour ses albums devenus légendaires - depuis son célèbre Ziggy Stardust jusqu'à son ultime Blackstar, en passant par le tube planétaire « Let's dance » -,mais fut également un brillant acteur de cinéma (Furyo, Les Prédateurs, Basquiat). Sa récente mort, advenue à New-York le 10 janvier 2016, n'a fait qu'accroître son aura à travers le monde. Artiste culte, musicien incontournable, dandy inspiré, il continue d'exercer une énorme influence sur des générations entières. Il était donc temps de rendre à cet inventif génie, précurseur de bien des modes, l'éloge qui lui est dû ! On en parle avec DANIEL SALVATORE SCHIFFER, professeur de philosophie de l'art à l'École Supérieure de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, auteur de l'ouvrage « Petit éloge de David Bowie, le dandy absolu » (Ed. Broché)

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS