Jour Première - 15/07/2019

08H32 - L'invité(e) : La saison des festivals bat son plein en cette période estivale. Mais les questions environnementales, de plus en plus pressantes, sont aussi de la partie. Alors, comment organiser un festival éco-compatible ? C'est autour de cette préoccupation que s'est organisé le concours MoveUp festival. Plusieurs partenaires - du digital, de la culture et du développement -, se sont associés pour encourager les startups digitales qui ont pour ambition de rendre les festivals plus éco-responsables. Les lauréat.e.s du concours remporteront un mois d'accélération digitale grâce aux partenaires organisateurs en vue de présenter la solution imaginée en temps réel pendant le festival Cabaret Vert qui se déroulera fin août à Charleville-Mézières. On en parle avec LE/LA LAURÉAT.E et SÉBASTIEN DOYEN, l'un des organisateurs de ce concours.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce lundi, BERTRAND HENNE nous ramène en 1988, lors de la disparition de Guy Spitaels.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Le Festival été Divert à Charleroi (GRÉGORY FOBE) et My Fair Lady dans le cadre du Festival Bruxellons (NICOLE DEBARRE)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. Aujourd'hui, JÉRÔME HELGUERS revient sur la 9ème étape. Après le passage dans les Vosges, le peloton attaque la vraie montagne, dans les Alpes. Départ à Thonon-les-Bains et arrivée à Chamonix.



09H30 - La Tête d'Affiche : La huitième édition du festival Ars in Cathedrali se déroule jusqu'au 27 août à la Cathédrale des Saints Michel et Gudule. Le festival d'orgue et de musique chorale de la Cathédrale des Saints Michel et Gudule déroule un programme tonique de sept concerts autour de Jean-Sébastien Bach, l'axe principal de la programmation. Bach est considéré comme le musicien central de l'histoire de la musique, le Jésus-Christ de la musique occidentale, avec la période avant Bach et après Bach. Quelles sont les influences que le génial compositeur d'Eisenach a connues ? Quels compositeurs de sa génération et après a-t-il influencés ? Avec un instrument prodigieux comme l'orgue monumental Grenzing, le public n'aura aucun mal à se laisser emporter par le dynamisme des ensembles et musiciens de renommée internationale. Cette année 2019 nous donnera l'occasion d'entendre Bach éclairé par tous les compositeurs qui l'ont inspiré, et qui ont été pétris par sa musique. Et comme chaque année, le festival relayera l'organiste sur écran géant, ce dispositif permettant au public de mieux suivre les gestes musicaux de l'artiste et de rentrer pleinement dans l'intimité de sa musique. On en parle avec XAVIER DEPREZ, organiste titulaire de la Cathédrale et CORENTIN DELLICOUR, jeune violoncelliste sorti du Conservatoire royal de Bruxelles qui s'est spécialisé dans la musique ancienne à travers l'ensemble baroque Les Muffatti.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS